В Шамкире спасены люди, провалившиеся под землю - ВИДЕО
МЧС распространило кадры спасательной операции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию МЧС "112", за минувшие сутки соответствующие структуры министерства провели аварийно-спасательные операции по 41 факту возникновения пожара и 6 случаям пребывания в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены люди.
За прошедшие сутки были спасены 6 человек, в том числе трое детей и Мамедов Ровшан Мазахир оглу, пострадавший при обрушении грунта в селе Сархан Шамкирского района, водолазы-спасатели обнаружили и передали по назначению тела 3 человек, утонувших в Инджечайском водохранилище в Джалилабадском районе.
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