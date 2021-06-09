https://news.day.az/society/1350759.html В Баку пассажир разбил кулаком лобовое стекло автобуса - ВИДЕО
В Баку пассажир разбил кулаком лобовое стекло автобуса - ВИДЕО
Накануне вечером в Баку на автобусе Isuzu Citipor маршрута №85 произошел инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на остановке на проспекте Зии Буниятова, 7А пассажир вышел через переднюю дверь. После сделанного ему замечания о том, что высадка должна производиться через среднюю или заднюю дверь, мужчина вернулся и ударил кулаком по лобовому стеклу автобуса.
В связи с совершенным хулиганством было направлено обращение в правоохранительные органы.
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