В Баку пассажир разбил кулаком лобовое стекло автобуса

Накануне вечером в Баку на автобусе Isuzu Citipor маршрута №85 произошел инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на остановке на проспекте Зии Буниятова, 7А пассажир вышел через переднюю дверь. После сделанного ему замечания о том, что высадка должна производиться через среднюю или заднюю дверь, мужчина вернулся и ударил кулаком по лобовому стеклу автобуса.

В связи с совершенным хулиганством было направлено обращение в правоохранительные органы.