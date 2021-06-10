Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам ЕВРО-2020
Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к болельщикам матчей ЕВРО-2020.
Как сказал Trend начальник отдела Главного управления полковник полиции Вагиф Асадов, к Бакинскому Олимпийскому стадиону рекомендуется ехать только общественным транспортом, который будет отправляться из специально выделенных пунктов, передает Day.Az.
"Специальные автобусы доставят болельщиков на стадион от парка Самеда Вургуна и от станции метро "Гара Гараев", - сказал он.
По его словам, также болельщики смогут пешком направиться к стадиону от станции метро "Кероглу".
Асадов добавил, что дорожная полиция уже работает в усиленном режиме: "Бакинский Олимпийский стадион по периметру полностью контролируется сотрудниками дорожной полиции. Осуществлены все необходимые меры для обеспечения мер безопасности".
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