В Баку экоактивисты очистили пляж

12 июня на одном из общественных пляжей в посёлке Новханы прошла акция по очистке территории от бытовых отходов.

Как сообщает Dаy.Az, акция была организована экоактивистами проекта The Ecologist (организаторы Ниял Гахраманова, Дунья Сулейманова, Руфат Мамедов, а также эколог Фаиг Нагиев) при совместной поддержке Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA), министерства экологии и природных ресурсов и др.

Целью мероприятия является пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к борьбе за охрану окружающей среды.

Добавим, что акция повторится 13 июня.