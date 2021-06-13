https://news.day.az/society/1352124.html В Баку экоактивисты очистили пляж - ФОТО
В Баку экоактивисты очистили пляж - ФОТО
12 июня на одном из общественных пляжей в посёлке Новханы прошла акция по очистке территории от бытовых отходов.
Как сообщает Dаy.Az, акция была организована экоактивистами проекта The Ecologist (организаторы Ниял Гахраманова, Дунья Сулейманова, Руфат Мамедов, а также эколог Фаиг Нагиев) при совместной поддержке Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA), министерства экологии и природных ресурсов и др.
Целью мероприятия является пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к борьбе за охрану окружающей среды.
Добавим, что акция повторится 13 июня.
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