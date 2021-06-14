Фельдшера из Тертера, которая покорила соцсети своей искренностью, наградили

TƏBİB порадовал фельдшера скорой медицинской помощи Тертерского района Севду Гачаеву, которая некоторое время назад вызвала интерес общественности благодаря видео, опубликованному в различных социальных сетях, передает Day.Az.

На кадрах, сделанных видеоблогером Байрамом Гаджиевым, Севда Гачаева завоевала симпатии пользователей соцсетей своей искренностью. Она рассказала, как во время Отечественной войны перевезла с поля боя 320 раненых солдат.

Видеоблогер попросил руководителя TƏBİB Рамина Байрамлы наградить фельдшера. Пользователи социальных сетей также присоединились к этому доброжелательному призыву.

Руководство TƏBİB не оставило обращение без ответа. Учитывая напряженный труд и заслуги Севды Гачаевой в области медицины, ей была вручена Почетная грамота.