Законопроект "О медиа" будет рассмотрен в соответствии с рабочим планом парламента Азербайджана - Ахмед Исмайлов
Законопроект "О медиа" будет рассмотрен Милли Меджлисом (парламентом) либо на его внеочередном заседании, либо в рамках осенней сессии в соответствии с рабочим планом.
Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает Day.Az.
По его словам, подготовкой законопроекта занята соответствующая рабочая группа в соответствии с указом Президента Азербайджана.
По словам Исмайлова, главная цель законопроекта - систематизация в сфере медиа и формирование реестра СМИ.
Он отметил, что ситуация с этим реестром схожа с ситуацией, когда проводился учет в сфере печатных СМИ.
"Печатные СМИ, аудиовизуальные и онлайн-медиа также должны быть зарегистрированы в реестре. В настоящее время ведется работа в этом направлении. После того как рабочая группа завершит экспертизу законопроекта, он в сжатые сроки будет представлен в парламент", - сказал Исмайлов.
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