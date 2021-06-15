https://news.day.az/society/1352648.html При каких условиях могут разрешить свадьбы в Азербаджане? - ВИДЕО
При каких условиях могут разрешить свадьбы в Азербаджане? - ВИДЕО
"Учитывая жаркую погоду, возможно разрешат проводить свадьбы и торжества на открытом воздухе".
Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли, который был гостем программы "İş Vaxtı", передает Day.Az.
Он добавил, что цифры очень важны в этом случае.
"Следует учитывать вопрос количества и расстояния. Гигиена рук также очень важна. Кроме того, мы должны игнорировать предыдущие высокие показатели заражений. Но думаю, что можно подумать о мероприятии на открытом воздухе в составе 80-100 человек", - сказал Мушфиг Мамедли.
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