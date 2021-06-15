При каких условиях могут разрешить свадьбы в Азербаджане?

"Учитывая жаркую погоду, возможно разрешат проводить свадьбы и торжества на открытом воздухе".

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли, который был гостем программы "İş Vaxtı", передает Day.Az.

Он добавил, что цифры очень важны в этом случае.

"Следует учитывать вопрос количества и расстояния. Гигиена рук также очень важна. Кроме того, мы должны игнорировать предыдущие высокие показатели заражений. Но думаю, что можно подумать о мероприятии на открытом воздухе в составе 80-100 человек", - сказал Мушфиг Мамедли.