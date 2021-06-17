В Азербайджане запретили пользоваться раздевалками в магазинах

В Азербайджане запретили пользоваться раздевалками в магазинах одежды.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в методических указаниях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в различных коммерческих и служебных помещениях и офисах, утвержденных Министерством здравоохранения.