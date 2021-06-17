Турецкая техника очищает Карабах от мин

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается разминирование с помощью специальной техники марки MEMATT (механическая машина для разминирования).

Об этом Карабахскому бюро Trend сказал военнослужащий Минобороны Азербайджана, младший сержант Мирсафар Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что техника управляется с расстояния в 500 метров: "При взрыве в процессе разминирования личный состав находится в безопасности. Техника способна обезвреживать мины, находящиеся на глубине 20-25 см, на участке длиной от 500 до 1000 метров и шириной 170 см".