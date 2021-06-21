В Физули перевернулся автомобиль

В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), на территории села Керимбейли перевернулся автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Ахмедалылар Рази Бейбутовым. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.