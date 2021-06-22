Около 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность
Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, раненых в 44-дневную Отечественную войну.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшний день около 700 участников войны получили инвалидность в связи с защитой территориальной целостности нашей страны.
Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, после оформления документов участников войны, ввода их в электронную систему и предоставления справок из военно-врачебных комиссий, Агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации оценивает их инвалидность.
После установления инвалидности им выплачивается единовременная страховая выплата, президентские пенсии, ежемесячная пенсия по инвалидности или пособия также назначаются в электронном порядке.
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