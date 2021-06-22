Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42843 человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 22284, вторую - 20559 человек.

Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 3 032 516. При этом первую дозу вакцины получили 1 971 930, вторую - 1 060 586 человек.