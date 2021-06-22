https://news.day.az/society/1355061.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО--> -->
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42843 человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 22284, вторую - 20559 человек.
Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 3 032 516. При этом первую дозу вакцины получили 1 971 930, вторую - 1 060 586 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре