В Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, произошедшем на территории, где расположено множество деревьев, в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара были привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и войск Гражданской обороны МЧС.

В результате проведенных оперативных мероприятий за короткое время было предотвращено распространение огня, пожар локализован.