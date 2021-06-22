https://news.day.az/society/1355115.html В Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО--> -->
В Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, произошедшем на территории, где расположено множество деревьев, в Бинагадинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара были привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и войск Гражданской обороны МЧС.
В результате проведенных оперативных мероприятий за короткое время было предотвращено распространение огня, пожар локализован.
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