Сильный взрыв в Гахе, есть погибший

В Гахе произошел взрыв в цехе по производству минеральной воды, погиб работник цеха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня днем в фирме "Qax Mineral Su - İlham", расположенной на территории села Сускенд.

Взорвался баллон со сжатым кислородом. От силы удара скончался сотрудник фирмы, житель города Гах, 54-летний Айдын Ашраф оглу Шабанов.

Еще одна работница цеха, Ризугар Мехман гызы Вердиева (1982 г.р.), находившаяся на месте происшествия, испытывала сильный стресс. Она доставлена в Центральную больницу Гахского района.