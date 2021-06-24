В Баку столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Баку столкнулись два маршрутных автобуса, в результате пострадали семь человек, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

24 июня, около 13:30, на проспекте Микаила Усейнова столкнулись автобусы №5 и №125.

В результате ДТП погибших нет, семь человек получили телесные повреждения, им была оказана первая медицинская помощь.

БТА проводит расследование инцидента.