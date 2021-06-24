https://news.day.az/society/1355702.html В Баку столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - ФОТО--> -->
В Баку столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись два маршрутных автобуса, в результате пострадали семь человек, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
24 июня, около 13:30, на проспекте Микаила Усейнова столкнулись автобусы №5 и №125.
В результате ДТП погибших нет, семь человек получили телесные повреждения, им была оказана первая медицинская помощь.
БТА проводит расследование инцидента.
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