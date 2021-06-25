https://news.day.az/society/1355841.html Скончался участник Отечественной войны - ФОТО--> -->
Скончался участник Отечественной войны - ФОТО
Скончался участник Отечественной войны, получивший во время боев тяжелое ранение в голову.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, скончался житель села Колхелифели Агстафинского района, сверхсрочник Кязымов Руслан Мустафа оглу (1988 г.р.).
Сегодня он будет похоронен в родном селе.
Кязымов также участвовал в апрельских боях. Награжден медалью распоряжением Президента Ильхама Алиева.
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