Скончался участник Отечественной войны, получивший во время боев тяжелое ранение в голову.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, скончался житель села Колхелифели Агстафинского района, сверхсрочник Кязымов Руслан Мустафа оглу (1988 г.р.).

Сегодня он будет похоронен в родном селе.

Кязымов также участвовал в апрельских боях. Награжден медалью распоряжением Президента Ильхама Алиева.