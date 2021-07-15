Обязательно ли прививаться 3-й дозой вакцины?

"Человек, переболевший коронавирусом, сделав прививку разрешенной вакциной, может сделать "сертификат о вакцинации" бессрочным".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Таяр Эйвазов в своем выступлении на тему "Иммунитет и сертификат о вакцинации".

Он отметил, что 3-я доза еще более усиливает иммунитет: "Наблюдения показывают, что у тех, кто привился двумя дозами вакцины, через некоторое время воздействие вакцины может ослабеть: "У некоторых это может затянуться на 6 месяцев или еще дольше. У лиц с хроническими заболеваниями в возрасте 60 лет иммунитет слаб, в случае повторного заражения у них возможно тяжелое течение болезни. Поэтому рекомендуется привиться 3-й дозой. Это необязательно, просто рекомендуется уязвимым группам. Независимо от этого, "сертификат о вакцинации" сохраняет бессрочность".