https://news.day.az/society/1362030.html В бакинском метро человек упал на рельсы
В бакинском метро человек упал на рельсы
На станции метро "Улдуз" человек упал на рельсы.
Об этом сообщил АПА пресс-секретарь "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
Инцидент произошел в 19:06.
В это время к станции подъезжал поезд, следовавший по маршруту "Дарналюль-Ази Асланов". Поезд остановился, в соответствии с инструкцией пути были обесточены, пассажира вытащили с рельсов.
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