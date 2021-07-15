В бакинском метро человек упал на рельсы

На станции метро "Улдуз" человек упал на рельсы.

Об этом сообщил АПА пресс-секретарь "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Инцидент произошел в 19:06.

В это время к станции подъезжал поезд, следовавший по маршруту "Дарналюль-Ази Асланов". Поезд остановился, в соответствии с инструкцией пути были обесточены, пассажира вытащили с рельсов.