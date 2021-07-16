Число пользователей такси в Азербайджане увеличилось вдвое

В первом полугодии этого года автобусами в Азербайджане перевезено 495 196,5 тысячи пассажиров, что на 17,5% меньше, чем годом ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в январе-июне 2020 года автобусами было перевезено 600 199 600 пассажиров.

Согласно отчету, за отчетный период услугами такси воспользовались 47 290 400 человек, что на 98% больше, чем годом ранее. Так, в январе-июне 2020 года это число составило 23 886,9 тысяч человек.

Отметим, что в прошлом году автобусами по стране было перевезено 1 055 266,9 тысяч пассажиров, что на 39,4% меньше, чем годом ранее. За отчетный период услугами такси воспользовались 44 933 400 человек, что на 37,5% меньше, чем в 2019 году. Снижение связано с карантинным режимом, который введен в стране с апреля прошлого года в рамках пандемии коронавируса.