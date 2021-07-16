https://news.day.az/society/1362358.html Будет ли завтра работать общественный транспорт? - ответ БТА
Будет ли завтра работать общественный транспорт? - ответ БТА
Согласно поправке в соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", в субботу, 17 июля, пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться в штатном режиме.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), передает Day.Az.
Было отмечено, что с 00:00 18 июля по 06:00 22 июля регулярные пассажироперевозки будут приостановлены.
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