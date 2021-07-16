Будет ли завтра работать общественный транспорт?

Согласно поправке в соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", в субботу, 17 июля, пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться в штатном режиме.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), передает Day.Az.

Было отмечено, что с 00:00 18 июля по 06:00 22 июля регулярные пассажироперевозки будут приостановлены.