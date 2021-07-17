Какой будет погода в дни праздника Гурбан?

В дни праздника Гурбан максимальная температура воздуха в дневные часы в Баку и на Абшеронском полуострове составит 38, а 20-21 июля - местами 41 градус тепла, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В районах Азербайджана температура воздуха днем в среднем составит 35-40, а 20-22 июля в отдельных низменных районах ожидается ее повышение до 42-44 градусов тепла.

Отметим, что в связи с праздником Гурбан дни 19, 20 и 21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.