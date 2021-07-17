https://news.day.az/society/1362544.html Какой будет погода в дни праздника Гурбан?
Какой будет погода в дни праздника Гурбан?
В дни праздника Гурбан максимальная температура воздуха в дневные часы в Баку и на Абшеронском полуострове составит 38, а 20-21 июля - местами 41 градус тепла, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В районах Азербайджана температура воздуха днем в среднем составит 35-40, а 20-22 июля в отдельных низменных районах ожидается ее повышение до 42-44 градусов тепла.
Отметим, что в связи с праздником Гурбан дни 19, 20 и 21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.
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