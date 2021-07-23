https://news.day.az/society/1363994.html В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман
Начиная с утра 23 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. Пыльные погодные условия носят локальный характер.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным станций мониторинга, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает санитарную норму в 4,3 раза.
Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней.
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