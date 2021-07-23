В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман

Начиная с утра 23 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. Пыльные погодные условия носят локальный характер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным станций мониторинга, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает санитарную норму в 4,3 раза.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней.