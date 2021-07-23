Названо число обратившихся для перевода из вуза в вуз студентов

Для перевода из вуза в вуз в Азербайджане обратились более 900 студентов, сообщили в пятницу Day.Az в министерстве образования.

"С 12 июля по настоящее время посредством портала transfer.edu.az зарегистрированы 932 обращения. 6 человек хотят перевестись в другое учебное заведение или сменить специальность на уровне магистратуры, 63 - перевестись из зарубежных вузов, 100 человек обратились в связи с переводом или сменой специальности на уровне среднеспециального образования, а 763 - на уровне высшего образования", - сказали в ведомстве.

Отметим, что прием электронных документов будет продолжаться до 26 июля.