https://news.day.az/society/1364247.html Начато строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису - ФОТО
Начато строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису - ФОТО
Начато строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису.
Как передает Day.Az, вдоль дороги ведутся крупномасштабные строительные работы.
Протяженность автодороги, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 80.7 км.
Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил".
Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.
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