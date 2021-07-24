В Азербайджане выявлено 412 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 412 новых случая заражения коронавирусом, 125 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Случаев смерти больных коронавирусом не зарегистрировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 340 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 331 907 человек вылечились, 5 002 скончались, число активных больных - 3148.

За прошедшие сутки проведен 11 381 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 965 397 тестов.