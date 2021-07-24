https://news.day.az/society/1364488.html В Азербайджане выявлено 412 случаев заражения коронавирусом - 125 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено 412 случаев заражения коронавирусом - 125 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 412 новых случая заражения коронавирусом, 125 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Случаев смерти больных коронавирусом не зарегистрировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 340 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 331 907 человек вылечились, 5 002 скончались, число активных больных - 3148.
За прошедшие сутки проведен 11 381 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 965 397 тестов.
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