https://news.day.az/society/1365440.html Обнародовано число иностранцев, проживающих в Азербайджане
Обнародовано число иностранцев, проживающих в Азербайджане
За последние 6 месяцев в страну въехали 12 813 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства за первое полугодие.
По его словам, в тройку стран, откуда приехало самое большое число граждан, входят Россия, Грузия и Турция. В настоящее время в стране проживает 127 тысяч иностранцев. Это люди из России, Грузии, Турции, Украины, Казахстана и других стран.
В центрах содержания нелегальных мигрантов находилось 49 человек, здесь наблюдается снижение на 5,8%.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре