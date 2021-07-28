Обнародовано число иностранцев, проживающих в Азербайджане

За последние 6 месяцев в страну въехали 12 813 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства за первое полугодие.

По его словам, в тройку стран, откуда приехало самое большое число граждан, входят Россия, Грузия и Турция. В настоящее время в стране проживает 127 тысяч иностранцев. Это люди из России, Грузии, Турции, Украины, Казахстана и других стран.

В центрах содержания нелегальных мигрантов находилось 49 человек, здесь наблюдается снижение на 5,8%.