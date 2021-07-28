Вот кто сможет получить кредит на образование в Азербайджане

Обнародованы детали выдачи кредитов на образование в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, образовательный студенческий кредит (ОСК) бывает двух видов - социальный и стандартный.

Студенты, являющиеся членами семей, получающих адресную государственную социальную помощь, и инвалидами III группы, имеют право воспользоваться социальным ОСК с первого семестра (полугодия) первого учебного года.

Студенты также имеют право получить социальный кредит на образование, если оба родителя относятся к какой-либо из нижеприведенных категорий:

- граждане с инвалидностью 1-й или 2-й группы;

- граждане, зарегистрированные как безработные;

- граждане, получающие пенсию по возрасту;

- граждане, получающие социальное пособие по возрасту.

Что касается стандартного кредита на образование, то для внесения платы за первый семестр его могут получить студенты, общий набранный балл которых на вступительных экзаменах превышает минимальный порог, установленный Попечительским советом фонда.

Для внесения платы по другим семестрам его могут получить студенты, чей общий средний показатель успеваемости равен 71 или выше (средний балл оценивания для учащихся профессиональных учебных заведений).

Также право на получение стандартного кредита на образование имеют студенты, внесшие не менее 20 процентов годовой платы за обучение.

Образовательный кредит выдается только один раз на каждый академический семестр (полугодие) и в течение нормативного периода обучения.

Изменение обстоятельств, определяющих право на получение ОСК, после даты регистрации заявки не меняет условий кредита на этот семестр. Для получения образовательного кредита не требуется залог или поручительство.

Выдача кредитов будет осуществляться в виде перечисления образовательным учреждениям на основании кредитных договоров, заключенных со студентами в соответствии с генеральным соглашением, подписанным между фондом и уполномоченным банком.

Попечительский совет утверждает максимальную сумму кредита и процентные ставки по нему. Заявки для получения студенческих кредитов, регистрация, определение статуса и прав студентов будут осуществляться через созданную в этих целях электронную информационную систему.

Лица, которым было отказано в выдаче ОСК, могут повторно обратиться по этому вопросу в следующем семестре.

В отношении заемщика, который получил ОСК, но не завершил свое образование и был отчислен из учебного заведения, обязательство по возврату кредита начинается с даты регистрации этих случаев в учебном заведении.

Если будет установлено, что заемщик занимается трудовой или предпринимательской деятельностью в течение льготного периода, обязательство по выплате студенческих кредитов возникает с даты начала этой деятельности.

Если в течение периода погашения ОСК происходят нижеприведенные случаи, то погашение кредита откладывается, а срок кредитного договора продлевается:

- очное обучение на высшем уровне образования;

- действительная воинская служба;

- судимость (лишение или ограничение свободы сроком не более четырех лет);

- период нахождения работающего заемщика в частично оплачиваемом социальном отпуске по беременности, родам или уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

- период ухода за детьми с ограниченными возможностями до 18 лет и инвалидами первой группы.

ОСК может быть погашен самим заемщиком или каким-либо лицом вместо него (родитель, родственник, работодатель или другое лицо).