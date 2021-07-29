Обнародовано число граждан, которым выплачены соцпособия

В первом полугодии 2021 года выплаты Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) по соцстрахованию получили 153 474 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 51 674 человек получили выплаты по временной потере трудоспособности, 9 270 - по беременности и родам. Также 33 316 гражданам выплачено единовременное пособие по рождению ребенка, 58 095 - ежемесячное социальное пособие по уходу за ребенком до 3 лет. 1 119 граждан получили единовременное пособие на погребение.

Общая сумма соцвыплат составила 42,5 миллиона манатов.