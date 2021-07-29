В Азербайджане выявлено еще 615 случаев заражения коронавирусом, 181 человек вылечился, 5 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 342 548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 332 574 человека вылечились,5019 скончались, число активных больных - 4 955.

За прошедшие сутки проведено 10 423 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 014 073 теста.