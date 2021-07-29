https://news.day.az/society/1365811.html В Азербайджане выявлено еще 615 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 615 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 615 случаев заражения коронавирусом, 181 человек вылечился, 5 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 342 548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 332 574 человека вылечились,5019 скончались, число активных больных - 4 955.
За прошедшие сутки проведено 10 423 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 014 073 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре