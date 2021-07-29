https://news.day.az/society/1365819.html Еще один маршрутный автобус в Баку переходит на безналичную оплату проезда - с завтрашнего дня
Еще один маршрутный автобус в Баку переходит на безналичную оплату проезда - с завтрашнего дня
С завтрашнего дня автобусы №92, курсирующие между бакинским поселком Бинагади и столичной станцией метро "Мемар Аджеми", переходят на безналичную оплату проезда посредством BakıKart, сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
В Агентстве добавили, что для обеспечения удобства пассажиров в ряде торговых точек сети "ОВА" на протяжении маршрута установлены терминалы для пополнения баланса карты BakıKart.
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