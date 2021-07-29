Еще один маршрутный автобус в Баку переходит на безналичную оплату проезда

С завтрашнего дня автобусы №92, курсирующие между бакинским поселком Бинагади и столичной станцией метро "Мемар Аджеми", переходят на безналичную оплату проезда посредством BakıKart, сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.

В Агентстве добавили, что для обеспечения удобства пассажиров в ряде торговых точек сети "ОВА" на протяжении маршрута установлены терминалы для пополнения баланса карты BakıKart.