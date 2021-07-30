https://news.day.az/society/1365925.html Возобновлено движение поездов на всех линиях бакинского метрополитена
Возобновлено движение поездов на всех линиях бакинского метрополитена
Движение поездов на всех линиях метрополитена Баку полностью возобновлено в соответствии с графиком, сообщил Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Отметим, что ранее было прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" бакинского метрополитена, в настоящее время ЗАО устанавливает причину инцидента.
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