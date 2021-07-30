Обнародовано количество электронных обращений в связи с приемом в I класс

По состоянию на 30 июля (11:00) в первый класс столичных школ посредством электронной системы поступило 44 975 обращений.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, в общеобразовательные школы, лицеи и гимназии на 2021-2022 учебный год прием учащихся в первый класс осуществляется в общем порядке по азербайджанскому сектору, а в группах, где обучение ведется на других языках, - путем оценки устных речевых навыков детей (за исключением Бакинского Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля).