Минтруда Азербайджана предостерегло граждан

Некоторые лица в Азербайджане обманывают граждан, убеждая их в том, что могут какими-то путями способствовать назначению им социального пособия. Призываем граждан не доверять таким "посредникам".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Метин Аскер.

По его словам, для приема обращений в связи с адресной государственной помощью функционирует электронная платформа. Это сделано, чтобы минимизировать контакты между гражданами и чиновниками.

"Электронная платформа создана для того, чтобы гражданин не контактировал с чиновниками и в целом - с третьими лицами. Каждый должен подавать обращения на основании законных требований. Это сам по себе не сложный процесс. Гражданин может подать заявление с указанием информации о своей работе и доходах членов семьи. Эти данные проверяются в течение 15 дней. Если семья действительно нуждается в адресной государственной соцпомощи, начинается работа по ее назначению. Граждане не должны доверять третьим лицам, потому что они игнорируют требования закона, прибегают к подделке документов. Но потом все это обнаруживается в результате проверок, проводимых сотрудниками министерства труда и социальной защиты населения. И если соцпомощь уже выплачивается, то этот процесс останавливается. В таком случае гражданин также теряет уплаченные третьему лицу деньги", - сказал Аскер.