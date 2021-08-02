Ханеги “Пир-Мардакян” в Шемахе

Одной из зон Азербайджана, в которой с течением времени было обнаружено большое количество архитектурно-археологических памятников средних веков, является город Шемаха и его окрестности. На территории самого города и окружающих его селений были выявлены как отдельно стоящие памятники, так и целые комплексы архитектурных сооружений, непосредственно связанных с культурой государства Ширваншахов, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Столица государства Ширваншахов Шемаха издревле была центром суфизма. Суфизм, или тасаввуф - аскетически-мистическое направление в Исламе, включающее как учение, так и духовные практики, направленные на борьбу человека с сокрытыми душевными пороками и духовное воспитание личности. Последователей суфизма называют себя суфиями.

Известны две основные версии происхождения термина "суфий". Согласно первой из них, слово восходит к арабскому "сафа" (صفاء) - "чистота". Согласно второй версии, термин "суфий" происходит от арабского "суф" (صوف) - "шерсть", материал, из которого были пошиты плащи первых аскетов-отшельников.

Предположительно, первым человеком, которого называли суфием, был либо куфиец Джабир ибн Хайян (умер в 767 г.), либо другой куфиец по имени Абу Хашим. Для ранних суфиев был характерен культ бедности, стойкое перенесение страданий и лишений, строгое следование предписаниям Корана и сунны, многократные дополнительные молитвы и посты, глубокие размышления над кораническими текстами и стремление вскрыть истинные мотивы человеческих поступков. В их проповедях звучали мотивы бескорыстной любви к Аллаху, страстное желание сблизиться с ним.

Суфизм, также как и все остальные исламские дисциплины, берет свое начало от Корана и Сунны пророка Мохаммеда, и его первых сподвижников. Суфийские мотивы нашли широкое отражение в произведениях многих выдающихся арабских, тюркских и, особенно, ираноязычных поэтов - Джалаладдина Руми (1207-1273 гг.), Саади (1203-1291 гг.), Амира Хосрова Дехлеви (1253-1325 гг.), Хафиза Ширази (1325-1390 гг.), Джами (1414-1492 гг.) и других.

Мусульманские исследователи и историки условно разделяли историю суфизма на три периода: период аскетизма (зухд), период суфизма (тасаввуф) и период суфийских братств (тарикат). В XI-XII веках возникают суфийские тарикаты - братства (ордена), которые быстро распространяют свое влияние на мусульман исламского мира.

Учение суфизма требовало полного подчинения членов братства наставнику не только в религиозных вопросах, но и в светских. Это способствовало невиданному росту авторитета наставников в глазах мусульман, и крупнейшие суфийские учителя стали почитаться как "святые". К их могилам стали организовывать паломничество верующих. Сложился целый культ суфийских "святых".

Параллельно с развитием суфизма появляются обители суфиев, специфическая культовая архитектура, так называемая ханега (от перс. "ханэ" - дом), где странники находили приют с пропитанием, проводили суфийские обряды, совершали молитвы, вели диспуты, иногда обучение.

Ранние ханеги (Х-ХIII вв.) располагались в удаленных от городской и житейской суеты местах, но с повышением авторитета и роли суфизма в общественной жизни меняется их функция, архитектурный облик и места расположения.

При ханеге могла иметься мечеть, минарет, мавзолей (мазар), медресе, библиотека и даже караван-сарай. Ханеги также строились у могил известных средневековых святых. Примерами этому могут послужить обитель для паломников у "машада" Кусамы ибн Аббаса в Шахи-Зинде и ханега Улугбека в Самарканде, ханега Хусейна Байкоры в Герате и так далее.

Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе (слева - Улугбека, справа - Шердор, прямо - Тилля-Кари)

Что же касается Азербайджана, то, согласно сведению историка Мухаммеда ибн Мунаввара, только в Ширване имелось более 400 обителей суфиев.

В XVI веке в Азербайджане побывал Эвлия Челеби, который дал информацию о суфийских кельях (ханегах) и обителях (такке) в своих записях. В них упоминаются имена святилищ Шейха Ибрагима Ширвани, Шейха Рзы Султана, Афшара Бабы. В этом контексте нужно отметить, что в Баку (в Ичери шехер) в свое время был построен мавзолей Сейида Яхйа Бакуви, который считается одним из величайших учителей суфизма.

Яркими примерами суфийских обителей на территории Азербайджана могут служить комплекс сооружений, называемый "Ханега на реке Пирсагат", который относится к памятникам XIII века, ханега на реке Алинджачай или Текийе эпохи XIII-XV веков (Нахчыван), Пир Сеид Джамаледдин, обнаруженный на кладбище села Пенсар (Бутасар) на дороге Ленкорань-Астара и, связанный с именем Эйназзамана Джамаледдина Лулини (учителя Шейха сафи Ардебили), святилище близ села Авахыл Шамахинского района, где была обнаружена могила Пир Омара Авахыли Ширвани - основателя школы хелвети, важной ветви азербайджанского суфизма и другие.

Фото В.Шукюров

Среди суфийских обителей Азербайджана особое внимание привлекает комплекс ханеги "Пир-Мардакян". "Пир-Мардакян" - комплекс, обнаруженный в селе Гейляр Шемахинского района, расположенный на некогда оживленном древнем пути, соединяющий Шемаху с другими городами Азербайджана, а также со всем Ближним и Средним Востоком.

Впервые о ханеге упоминают голландский путешественник XVII века Ян Стрейс и немецкий путешественник XVIII века Адам Олеарий. В дальнейшем сведения о памятнике встречаются у русских учёных XIX века Ильи Берёзина и Бориса Дорна. В советское время изучением комплекса занимались азербайджанские учёные А.Алескеров и А.Саламзаде.

Комплекс ханеги "Пир-Мардакян" состоял из здания самого мавзолея, худжры (небольшой кельи в здании медресе), молельного зала-мечети, минарета, караван-сарая, двора со стенами, а также вспомогательных построек. Сам мавзолей был построен из хорошо отесанного камня на известковом растворе.

Увы, караван-сарай, худжра и минарет до наших дней не сохранились. К стене мавзолея примыкало вспомогательное здание, которое, скорее всего, использовалось для хранения религиозных книг и рукописей. Вход в виде стрельчатого проема был сделан в виде жгута. Это яркий пример мастерства азербайджанских мастеров резьбы по камню. Вокруг мавзолея было обнаружено огромное кладбище с эпитафиями учёных-шейхов XII-XIII веков и позднее.

Фото В.Шукюров

Фото В.Шукюров

Археологические работы на территории мавзолея начали проводиться с 1970 года. В ходе работ в примыкающем к мавзолею помещении были обнаружены, датируемые XII-XIII веками, священные книги и рукописи. На территории данной ханеги были также обнаружены монеты, отчеканенные при ширваншахе Фарибурзе III ибн Гершаспе. Также была очищена каменная стела в изголовье могилы внутри мавзолея, на которой сохранилась арабская надпись, выполненная почерком "сулюс". Это один из шести традиционных арабских почерков, для которого характерны округлые и переплетающиеся формы букв, используемые чаще для заглавий, нежели для написания основного текста.

В обрамлении надписи 12 раз повторяется слово "Аллах", а посредине имеется шестистрочный текст эпитафии: "Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Это могила шейх ал имама, величайшего ученого, благочестивого Таира Тадж ал-Худа Мадакани ибн Али, да простит его Аллах". Даты эпитафия не имела.

Фото В.Шукюров

Фото В.Шукюров

Фото В.Шукюров

На левой стороне при входе в мавзолей был выявлен фрагмент строительной надписи, где упоминается имя Ширваншаха Фаррухзада I сына Минучехра III, правившего до 1203 года. На основании данной надписи и по палеографическим особенностям эпитафии дату захоронения шейха имам Таира Тадж ал-Худа Мадакани можно отнести к XII - началу XIII вв.

Предположительно, имя шейха и название мавзолея дошли до наших дней в искаженном виде: вместо "Мадакани" - "Мардакян". Стоит отметить, что Мадак - это географическое название местности, расположенной в 27 км к юго-востоку от Хасанабада в Южном Азербайджане. Окончания "-ан", "-и" в имени определяют происхождение ученого.

Следует отметить, что аналогию этого памятника можно встретить в туркменском городе Куня-Ургенч. Это мавзолей Фахраддина Рази. Мавзолеи вертикальной композиции также были распространены на Ближнем Востоке, и они воздвигались над могилами ученых, людей, причисляемых к лику святых, крупных феодалов и полководцев.

Фото В.Шукюров

Фото В.Шукюров

Фото В.Шукюров

Комплекс ханеги "Пир-Мардакян" безусловно, является одним из бесценных образцов архитектуры ширвано-апшеронской школы и ярким примером суфийской архитектуры. Данный памятник имеет огромное значение для всего исламского мира. Другой важной составляющей этого исторического объекта является древнее кладбище вокруг ханеги.

Вахид Шукюров . Ведущий специалист по разработке продуктов культурного туризма Центра Управления Заповедниками Государственного Агентства по Туризму Азербайджанской Республики.