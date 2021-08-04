В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, 202 человека выздоровели, 5 - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 346 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 333 694 человека вылечились, 5039 скончались, число активных больных - 8145.

За последние сутки проведено 10 465, за прошедшее время - 4 070 700 тестов на коронавирус.