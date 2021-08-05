В Гёйчае оштрафованы организаторы свадеб

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Гейчайского районного отдела полиции, были выявлены нарушения правил карантина на свадебных церемониях, организованных в частных домах.

Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на свадьбах, проведенных в домах Теймура Гамидова и Даяната Салимова в селе Гарахыдыр района, приняли участие более 50 гостей, передает Day.Az.

В связи с выявленными нарушениями эти лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.