https://news.day.az/society/1367606.html В Гёйчае оштрафованы организаторы свадеб
В Гёйчае оштрафованы организаторы свадеб
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Гейчайского районного отдела полиции, были выявлены нарушения правил карантина на свадебных церемониях, организованных в частных домах.
Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на свадьбах, проведенных в домах Теймура Гамидова и Даяната Салимова в селе Гарахыдыр района, приняли участие более 50 гостей, передает Day.Az.
В связи с выявленными нарушениями эти лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре