https://news.day.az/society/1372670.html Жуткое ДТП в Губе, есть погибшие - ФОТО
Жуткое ДТП в Губе, есть погибшие - ФОТО
В селе Алексеевка Губинского района микроавтобус Mercedes врезался в дерево на обочине дороги.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, передает Day.Az.
Согласно сообщению, спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тела 2 человек (личности уточняются).
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