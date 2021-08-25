Жуткое ДТП в Губе, есть погибшие

В селе Алексеевка Губинского района микроавтобус Mercedes врезался в дерево на обочине дороги.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, передает Day.Az.

Согласно сообщению, спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тела 2 человек (личности уточняются).