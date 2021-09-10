https://news.day.az/society/1378446.html В бакинском метро молодой человек упал на рельсы
В бакинском метро молодой человек упал на рельсы
Накануне вечером на станции бакинского метро "Кероглу" молодой человек упал на рельсы.
Соответствующую информацию подтвердил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az
"В соответствии с инструкциями немедленно было отключено напряжение на путях, и пассажиру помогли выбраться", - отметил Мамедов.
По факту ведется расследование
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