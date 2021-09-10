В бакинском метро молодой человек упал на рельсы

Накануне вечером на станции бакинского метро "Кероглу" молодой человек упал на рельсы.

Соответствующую информацию подтвердил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az

"В соответствии с инструкциями немедленно было отключено напряжение на путях, и пассажиру помогли выбраться", - отметил Мамедов.

По  факту ведется расследование