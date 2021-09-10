Генпрокуратура Азербайджана сделала заявление в связи с задержанием руководителя сайта

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело неотложные оперативно-розыскные мероприятия для разоблачения незаконных действий учредителя ООО azadinfo.az Махира Алекперова, который был задержан с поличным при получении взятки у должностного лица.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, передает Day.Az.

Было установлено, что Алекперов восьмого сентября связался с бывшим председателем Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамизом Геюшовым и сообщил об имеющемся у него компрометирующем последнего видео.

Угрожая распространением этой записи на новостной платформе azadinfo.az, он предложил Геюшову встретиться. Поскольку тот на встречу не пришел, Алекперов преднамеренно распространил восьмого сентября на сайте azadinfo.az вышеупомянутый видеоролик и добился встречи с Геюшовым. При получении взятки в размере двух тысяч манатов за удаление видео с сайта Алекперов был задержан с поличным.

По факту в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 182.1 (вымогательство) УК Азербайджана. Алекперов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Алекперова избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Следствие по уголовному делу продолжается.