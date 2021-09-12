Чтобы учебный процесс в традиционной форме не прерывался, нам всем нужно пройти вакцинацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что все встретили восстановление традиционной формы образования с радостью: "Но мы не должны забывать, что пандемия еще не закончилась. Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем дольше будет длиться традиционная форма обучения".

Эмин Амруллаев подчеркнул, что все должны быть внимательными и ответственными в этом вопросе.

По словам министра, 80 процентов работников сферы образования уже вакцинированы.

"Есть небольшое число работников, которые не привились, но я думаю, что они пройдут вакцинацию до открытия школ", - сказал он.