Названы условия, при которых школы не закроются
Чтобы учебный процесс в традиционной форме не прерывался, нам всем нужно пройти вакцинацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что все встретили восстановление традиционной формы образования с радостью: "Но мы не должны забывать, что пандемия еще не закончилась. Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем дольше будет длиться традиционная форма обучения".
Эмин Амруллаев подчеркнул, что все должны быть внимательными и ответственными в этом вопросе.
По словам министра, 80 процентов работников сферы образования уже вакцинированы.
"Есть небольшое число работников, которые не привились, но я думаю, что они пройдут вакцинацию до открытия школ", - сказал он.
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