Для вакцинации работников образования будут созданы специальные условия

Минобразования Азербайджана предлагает вакцинироваться двумя дозами не до 1 октября, а в течение всего октября.

Об этом сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что завершена вакцинация 84% работников образования: "Для ускорения процесса вакцинации созданы пять пунктов вакцинации. Думаем, что работникам образования и студентам будет предоставлена дополнительная возможность, чтобы в течение месяца они привились обеими дозами вакцины. Обсуждения в этом направлении продолжаются, более подробная информации будет обнародована в ближайшие дни".