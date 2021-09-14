https://news.day.az/society/1379784.html Названы условия, при которых родители могут не отправлять детей в школу
Названы условия, при которых родители могут не отправлять детей в школу
В Азербайджане родители могут не отправлять своих детей в школу в двух случаях: если они проживают в зоне с высоким уровнем инфицирования коронавирусом и при наличии в семье больного COVID-19 или ОРВИ.
Об этом сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Об этом необходимо проинформировать руководство школы", - сказал Агаев.
Напомним, что 22 сентября очные занятия начнутся у учащихся I-IV классов, 29 сентября - V-XI классов школ.
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