Названы условия, при которых родители могут не отправлять детей в школу

В Азербайджане родители могут не отправлять своих детей в школу в двух случаях: если они проживают в зоне с высоким уровнем инфицирования коронавирусом и при наличии в семье больного COVID-19 или ОРВИ.

Об этом сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Об этом необходимо проинформировать руководство школы", - сказал Агаев.

Напомним, что 22 сентября очные занятия начнутся у учащихся I-IV классов, 29 сентября - V-XI классов школ.