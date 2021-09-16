Более 1700 военнослужащих, раненых во время Отечественной войны, получили инвалидность

"В январе-августе в реабилитационных учреждениях учреждения были оказаны реабилитационные услуги 4600 инвалидам войны".

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов.

Он отметил, что уже 1750 военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне, получили инвалидность:

"Система реабилитации, соответствующая современным требованиям, играет важную роль в обеспечении наших ветеранов реабилитационными услугами на высоком уровне. В послевоенный период в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги 1500 участникам войны. 140 военнослужащих уже обеспечены протезами последнего поколения. У 29 ветеранов с ампутированными верхними конечностями взяты соответствующие измерения совместно со специалистами российского представительства исландской компании ÖSSUR, и с этого месяца начнется процесс обеспечения высокотехнологичными протезами".