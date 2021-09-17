В Азербайджане соцуслуги оказаны свыше 30 тыс. участников II Карабахской войны

До настоящего времени государственные структуры Азербайджана оказали более 37 тысяч услуг свыше 30 тысячам участников второй Карабахской войны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на Форуме социального предпринимательства, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что самая большая забота и внимание азербайджанского государства направлены именно на семьи шехидов Отечественной войны Азербайджана, инвалидов войны и эти программы будут продолжены: "Соответствующими указами и распоряжениями Президента Азербайджана с 1 января вдвое увеличены пенсии, предоставляемые семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам этой категории. Увеличилось количество предоставляемых им домов и квартир, и в этом году лицам этой категории планируется предоставить три тысячи домов и квартир".

Бабаев добавил, что свыше пяти тысяч лиц этой категории привлечены к участию в программе самозанятости: "Они также привлечены в реабилитационные центры, для них изготовлены самые современные электронные протезы четвертого поколения, и до настоящего времени 141 человек из 183, перенесших ампутацию, уже обеспечен этими современными электронными протезами. Государственная страховая компания "AzərSığorta" осуществила соответствующие выплаты, Фонд YAŞAT также реализовал поддерживающие меры. Эти меры будут последовательно выполняться и в предстоящий период".