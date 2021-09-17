В Азербайджане меняется порядок признания иностранных дипломов

"Правительству представлен проект об изменениях в порядок признания иностранных дипломов".

Об этом АПА сообщил председатель Правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев на тренинге "Медиа и образовательный диалог", передает Day.Az.

По его словам, в ближайшее время признание дипломов будет осуществляться в другом формате:

"В новом проекте будет понятие частичного признания. То есть, например, студент получил образование в России. На факультете, где он учится, норма - 240 кредитов, а у нас - 340 кредитов. После изменений кредиты этого лица будут признаны и выданы свидетельства о частичном признании. В этом случае будут созданы условия для завершения кредита в соответствии с азербайджанскими стандартами. После этого человеку будет предоставлен доступ к рынку труда, и ему будет выдан сертификат".