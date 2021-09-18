В Азербайджане выявлены еще 2042 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 042 случая заражения коронавирусом, 3 224 человека вылечились, 29 - скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 470 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 430 717 человек вылечились, 6 280 - скончались, число активных больных составляет 33 988.

За последние сутки в стране проведены 15 666 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 731 381.