Громкое признание Вугара Сафарли: Во время девальвации я заработал хорошие деньги

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и занимавших высокие должности в этом фонде Буньямина Исмаилова, Адалета Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева Вугар Сафарли ответил на вопросы гособвинителя.

Он сказал, что в знаменательные дни проводились письменные конкурсы ФГПРСМИ и их победителям вручались денежные призы.

Отвечая на вопросы прокурора о том, какая сумма хранилась на его банковском счету, В.Сафарли сказал, что он накопил эти деньги в период девальвации: "Когда в стране шла девальвация, у меня были средства в банке. Я снял их со счета перед подорожанием доллара, перевел в доллары и снова вложил в банк, хорошо заработал на этом. Продержав эти деньги в банке какое-то время, я снял их со счета из-за низких процентов. После стабилизации маната я снова вложил эту сумму в банк в манатах. Следователь же указал это как растрату".

Говоря о проведении тендера, В.Сафарли отметил, что он был проведен в соответствии с законодательством.

Процесс продолжится 1 октября.