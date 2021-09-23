https://news.day.az/society/1383094.html Стало известно о состоянии журналиста Эльнура Ашрафоглу
Стало известно о состоянии журналиста Эльнура Ашрафоглу
"Известный журналист Эльнур Ашрафоглу уже 4 дня подключен к аппарату ЭКМО".
Об этом АПА сообщили в "Ени Клиника", передает Day.Az.
Отмечено, что он по-прежнему в тяжелом состоянии: "К сожалению, серьезных позитивных изменений нет. Интенсивное лечение продолжается".
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