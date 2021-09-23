Стало известно о состоянии журналиста Эльнура Ашрафоглу

"Известный журналист Эльнур Ашрафоглу уже 4 дня подключен к аппарату ЭКМО".

Об этом АПА сообщили в "Ени Клиника", передает Day.Az.

Отмечено, что он по-прежнему в тяжелом состоянии: "К сожалению, серьезных позитивных изменений нет. Интенсивное лечение продолжается".