https://news.day.az/society/1384233.html В Баку отвели воду из затопленных частных домов и дворов
В Баку отвели воду из затопленных частных домов и дворов
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в результате проливного дождя, начавшегося в ночь на 26 сентября, были затоплены некоторые частные дома, дворы и объекты коммуникации в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, для принятия необходимых и неотложных мер немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
Благодаря принятым мерам дождевая вода была отведена с затопленных территорий Бинагадинского и Хазарского районов столицы. В настоящее время ведутся работы в связи с ликвидацией последствий дождя по некоторым адресам.
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