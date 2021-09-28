С 14 ноября 2020 года и по сей день в Санаторно-курортном реабилитационном центре в Баку прошли лечение 1300 ветеранов войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал директор Центра Мурсал Мурсалов во время прямой трансляции на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в İnstagram.

По его словам, в среднем за месяц в центр обращались 100-150 ветеранов войны. "Жалобы касались различных ранений и травм от разрывов снарядов различного калибра. У 100-150 человек диагностирована открытая, а у 700-750 человек - закрытая черепно-мозговая травма. Также зафиксированы случаи повреждения периферических нервов и спинного мозга. Кроме того, у некоторых ветеранов были выявлены психологические проблемы, в связи с чем также проводилось соответствующее лечение. Лечение ветеранов продолжается и сегодня", - сказал Мурсалов.

Отметим, что с 14 ноября 2020 года Санаторно-курортный реабилитационный центр в Баку отведен для оказания услуг ветеранам войны.